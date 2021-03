உலக செய்திகள்

ஓமனில் ஒரே நாளில் 374 பேர் குணமடைந்தனர் கொரோனாவில் இருந்து மீண்டவர்கள் எண்ணிக்கை 1 லட்சத்து 40 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + In Oman, 374 people were healed in a single day and the number of survivors from the corona crossed 1 lakh 40 thousand

