உலக செய்திகள்

உலகம் அன்பு, அமைதி, நிலைத்தன்மையுடன் இருக்கவே இந்தியாவும் வங்காளதேசமும் விரும்புகிறது - பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + India and Bangladesh want to see stability, love, and peace in the world says PM Modi

உலகம் அன்பு, அமைதி, நிலைத்தன்மையுடன் இருக்கவே இந்தியாவும் வங்காளதேசமும் விரும்புகிறது - பிரதமர் மோடி பேச்சு