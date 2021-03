உலக செய்திகள்

எகிப்தில் சூயஸ் கால்வாயில் சிக்கிய ராட்சத சரக்கு கப்பலை நகர்த்துவதில் தொடரும் சிக்கல் - சர்வதேச கப்பல் போக்குவரத்து ஸ்தம்பிப்பு + "||" + Continuing problem with the movement of the giant cargo ship stranded on the Suez Canal in Egypt - International shipping stalemate

எகிப்தில் சூயஸ் கால்வாயில் சிக்கிய ராட்சத சரக்கு கப்பலை நகர்த்துவதில் தொடரும் சிக்கல் - சர்வதேச கப்பல் போக்குவரத்து ஸ்தம்பிப்பு