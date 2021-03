உலக செய்திகள்

மியான்மரில் நேற்று ஒரே நாளில் 114 பேர் ராணுவத்தால் சுட்டுக்கொலை + "||" + 114 people were shot dead by the military in a single day yesterday in Myanmar

மியான்மரில் நேற்று ஒரே நாளில் 114 பேர் ராணுவத்தால் சுட்டுக்கொலை