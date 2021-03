உலக செய்திகள்

ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதிக்குள் அமெரிக்காவில் 90 சதவீதம் பேர் தடுப்பூசிக்கு தகுதி - ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் + "||" + US President Joe Biden says 90% of adults to be eligible for Covid-19 vaccine from April 19

ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதிக்குள் அமெரிக்காவில் 90 சதவீதம் பேர் தடுப்பூசிக்கு தகுதி - ஜனாதிபதி ஜோ பைடன்