உலக செய்திகள்

மியான்மரில் ராணுவத்தாக்குதலில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 500-ஐ தாண்டியது + "||" + Myanmar death toll crosses 500 as protesters defy junta's 'abhorrent' use of lethal force

மியான்மரில் ராணுவத்தாக்குதலில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 500-ஐ தாண்டியது