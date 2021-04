உலக செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு: பிரேசிலில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 3,950- பேர் உயிரிழப்பு + "||" + 3,869 die of COVID-19 in Brazil in past 24 hours

கொரோனா பாதிப்பு: பிரேசிலில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 3,950- பேர் உயிரிழப்பு