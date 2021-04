உலக செய்திகள்

ஹோண்டுராஸ் நாட்டின் அதிபரின் தம்பிக்கு சாகும்வரை சிறை; போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் அதிரடி + "||" + Honduran president's brother sentenced to life in prison in U.S. for drug trafficking

ஹோண்டுராஸ் நாட்டின் அதிபரின் தம்பிக்கு சாகும்வரை சிறை; போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் அதிரடி