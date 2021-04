உலக செய்திகள்

அயர்லாந்துக்கு வரும் 26 நாடுகளின் பயணிகள் 14 நாட்கள் கட்டாய தனிமைப்படுத்துதலில் இருக்க வேண்டும் என அறிவிப்பு + "||" + Notice that passengers from 26 countries arriving in Ireland must be in mandatory isolation for 14 days

அயர்லாந்துக்கு வரும் 26 நாடுகளின் பயணிகள் 14 நாட்கள் கட்டாய தனிமைப்படுத்துதலில் இருக்க வேண்டும் என அறிவிப்பு