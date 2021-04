உலக செய்திகள்

சீனா தரப்புடன் தொடர்ந்து பேச்சு வார்த்தை: மத்திய வெளியுறவுத் துறை + "||" + ‘Build on Pangong Lake drawdown, disengage at other points’: India tells China

சீனா தரப்புடன் தொடர்ந்து பேச்சு வார்த்தை: மத்திய வெளியுறவுத் துறை