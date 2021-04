உலக செய்திகள்

ரஷியாவில் ஆஸ்பத்திரி தீ விபத்துக்கு மத்தியிலும் நோயாளிக்கு இதய அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்த டாக்டர்கள் + "||" + Russian doctors complete open-heart surgery while hospital was on fire

ரஷியாவில் ஆஸ்பத்திரி தீ விபத்துக்கு மத்தியிலும் நோயாளிக்கு இதய அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்த டாக்டர்கள்