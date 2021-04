உலக செய்திகள்

அபுதாபி கடலில் மீன் பிடித்தபோது வலையில் சிக்கிய ஆமை சுற்றுச்சூழல் ஏஜென்சி குழுவினர் பத்திரமாக மீட்டனர் + "||" + A turtle caught in a net while fishing in the Abu Dhabi Sea

