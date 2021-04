உலக செய்திகள்

இந்தோனேசியாவில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு - நிலச்சரிவு பலியானோர் எண்ணிக்கை 76 ஆக உயர்வு + "||" + At least 76 killed in Indonesia, E Timor floods, landslides

இந்தோனேசியாவில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு - நிலச்சரிவு பலியானோர் எண்ணிக்கை 76 ஆக உயர்வு