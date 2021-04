உலக செய்திகள்

தொழில்துறைகளை ஊக்கப்படுத்த அமீரகத்தில், வங்கி மூலம் 3 ஆயிரம் கோடி திர்ஹாம் நிதி வழங்கும் திட்டம்; துணை அதிபர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + In the United Arab Emirates, the bank plans to provide 3,000 crore dirhams in funding to encourage industry

தொழில்துறைகளை ஊக்கப்படுத்த அமீரகத்தில், வங்கி மூலம் 3 ஆயிரம் கோடி திர்ஹாம் நிதி வழங்கும் திட்டம்; துணை அதிபர் தொடங்கி வைத்தார்