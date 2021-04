உலக செய்திகள்

இஸ்ரேலில் புதிய அரசை அமைக்க பெஞ்சமின் நேட்டன்யாஹூவுக்கு 28 நாள் கெடு + "||" + Benjamin Netanyahu has 28 days to form a new government in Israel

