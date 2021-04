உலக செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு உயர்வால் தடுப்பூசி ஏற்றுமதி குறைய வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் + "||" + Vaccine exports to India are likely to decline due to high incidence of corona infection

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு உயர்வால் தடுப்பூசி ஏற்றுமதி குறைய வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்