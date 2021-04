உலக செய்திகள்

ஐ.நா. நிதிக்கு இந்தியா 500,000 அமெரிக்க டாலர் நிதியுதவி + "||" + India has contributed USD 500,000 to the United Nations Trust Fund for counter-terrorism

