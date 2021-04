உலக செய்திகள்

டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் ரசாயன கிடங்கில் ஏற்பட்ட தீவிபத்தால் வெகுதூரம் வரை பரவிய கரும்புகை + "||" + Smoke spreads far and wide due to a fire at a chemical warehouse in Texas

டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் ரசாயன கிடங்கில் ஏற்பட்ட தீவிபத்தால் வெகுதூரம் வரை பரவிய கரும்புகை