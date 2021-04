உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்துக்கான மியான்மரின் தூதரகத்தை கைப்பற்றிய மியான்மர் ராணுவம் + "||" + Myanmar ambassador says hes locked out of London embassy in coup

