உலக செய்திகள்

போர்ச்சுகல் நாட்டில் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே அஸ்ட்ராஜெனேகா தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் என அறிவிப்பு + "||" + Portugal announces that only people over the age of 60 will be vaccinated with the AstraZeneca vaccine

