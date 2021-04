உலக செய்திகள்

ரமலான் மாதத்தை முன்னிட்டு அமீரகத்தில் தனியார் நிறுவனங்கள் செயல்படும் நேரம் அறிவிப்பு + "||" + Announcement of the operating hours of private companies in the United States ahead of the month of Ramadan

ரமலான் மாதத்தை முன்னிட்டு அமீரகத்தில் தனியார் நிறுவனங்கள் செயல்படும் நேரம் அறிவிப்பு