உலக செய்திகள்

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அமீரகத்தில் 51 ஆயிரத்து 471 பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது சுகாதார அமைச்சகம் தகவல்