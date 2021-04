உலக செய்திகள்

துபாய் எக்ஸ்போ 2020 கண்காட்சியில் அமைக்கப்படும் ஓமன் அரங்கத்தின் கட்டுமானப் பணி ஜூன் மாதம் நிறைவடையும் வர்த்தக அமைச்சகம் தகவல் + "||" + Construction of the Oman Stadium, to be set up at the Dubai Expo 2020, will be completed in June

