உலக செய்திகள்

சீனா: நிலக்கரி சுரங்கத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு; 21 தொழிலாளர்களை மீட்கும் பணி தீவிரம் + "||" + China: 21 workers trapped in coal mine after flooding in Xinjiang

சீனா: நிலக்கரி சுரங்கத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு; 21 தொழிலாளர்களை மீட்கும் பணி தீவிரம்