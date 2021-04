உலக செய்திகள்

அபுதாபியில் ரமலான் சிறப்பு தொழுகைக்காக தயார் நிலையில் பள்ளிவாசல்கள் தூய்மை பணிகள் நடந்தது + "||" + Mosques in Abu Dhabi as they prepare for Ramadan special prayers

அபுதாபியில் ரமலான் சிறப்பு தொழுகைக்காக தயார் நிலையில் பள்ளிவாசல்கள் தூய்மை பணிகள் நடந்தது