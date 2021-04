உலக செய்திகள்

நோன்பு திறக்கும் நேரங்களில் துபாயில் பொது இடங்களில் வாகனங்களை கட்டணமின்றி நிறுத்தி கொள்ளலாம் சாலை மற்றும் போக்குவரத்து ஆணையம் அறிவிப்பு + "||" + Vehicles can be parked free of charge in public places in Dubai during the opening hours of the fast

