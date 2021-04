உலக செய்திகள்

ரமலான் மாதத்தில் துபாயில் மெட்ரோ ரெயில், பஸ், டிராம் செயல்படும் நேரம் அறிவிப்பு சாலை மற்றும் போக்குவரத்து ஆணையம் வெளியிட்டது + "||" + Metro Rail, Bus and Tram operating time in Dubai during Ramadan

ரமலான் மாதத்தில் துபாயில் மெட்ரோ ரெயில், பஸ், டிராம் செயல்படும் நேரம் அறிவிப்பு சாலை மற்றும் போக்குவரத்து ஆணையம் வெளியிட்டது