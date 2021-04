உலக செய்திகள்

புதிதாக 3,544 பேருக்கு கொரோனா: ஓமனில் கடந்த 3 நாட்களில் 29 பேர் பலி குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 1½ லட்சத்தை கடந்தது + "||" + 29 killed in last 3 days in Oman

புதிதாக 3,544 பேருக்கு கொரோனா: ஓமனில் கடந்த 3 நாட்களில் 29 பேர் பலி குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 1½ லட்சத்தை கடந்தது