உலக செய்திகள்

74-வது பாப்டா விருதுகள் சிறந்த படமாக 'நோமட்லேண்ட்' தேர்வு + "||" + 'Nomlandland' selected as Best Picture at the 74th Babta Awards

74-வது பாப்டா விருதுகள் சிறந்த படமாக 'நோமட்லேண்ட்' தேர்வு