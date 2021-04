உலக செய்திகள்

புகுஷிமாவில் இருந்து 13 லட்சம் லிட்டர் அணுக்கதிர் கழிவுநீரை கடலில் கலக்க ஜப்பான் அரசு முடிவு + "||" + Japan has decided to release 13 lakh liters of nuclear wastewater from Fukushima into the sea

புகுஷிமாவில் இருந்து 13 லட்சம் லிட்டர் அணுக்கதிர் கழிவுநீரை கடலில் கலக்க ஜப்பான் அரசு முடிவு