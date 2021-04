உலக செய்திகள்

2011-ம் ஆண்டு சுனாமியால் உருக்குலைந்த புகுஷிமா அணு உலை கழிவு நீரை கடலில் திறந்துவிட ஜப்பான் முடிவு + "||" + Japan decides to release wastewater from the 2011 tsunami-damaged Fukushima nuclear reactor into the sea

2011-ம் ஆண்டு சுனாமியால் உருக்குலைந்த புகுஷிமா அணு உலை கழிவு நீரை கடலில் திறந்துவிட ஜப்பான் முடிவு