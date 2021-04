உலக செய்திகள்

ஆஸ்திரேலியாவில் போதையில் விபத்தை ஏற்படுத்தி 4 போலீஸ்காரர்களை கொன்ற இந்தியருக்கு 22 ஆண்டு சிறை + "||" + Indian man jailed for 22 years for killing 4 policemen in drunken crash

ஆஸ்திரேலியாவில் போதையில் விபத்தை ஏற்படுத்தி 4 போலீஸ்காரர்களை கொன்ற இந்தியருக்கு 22 ஆண்டு சிறை