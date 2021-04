உலக செய்திகள்

துபாயில், ரமலான் மாதம் முதல் நாளில் 12 பிச்சைக்காரர்கள் கைது + "||" + In Dubai, 12 beggars were arrested on the first day of the month of Ramadan

துபாயில், ரமலான் மாதம் முதல் நாளில் 12 பிச்சைக்காரர்கள் கைது