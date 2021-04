உலக செய்திகள்

அமீரகத்தின் நிலவு பயண திட்டம்: 2022-ம் ஆண்டில் ராஷித் ரோவர் வாகனம் விண்ணில் செலுத்தப்படும் அதிகாரி தகவல் + "||" + The Rashid Rover will be launched in 2022

