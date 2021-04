உலக செய்திகள்

சவுதி அரேபியா: கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை குறிவைத்து ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் ஏவுகணை தாக்குதல் + "||" + Houthis say they attacked Aramco, Patriot targets in Saudi Arabia

