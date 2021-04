மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய மருத்துவ தொழிலாளர்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு - ஒருவர் பலி, பலர் படுகாயம்

உலக செய்திகள்

மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய மருத்துவ தொழிலாளர்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு - ஒருவர் பலி, பலர் படுகாயம் + "||" + Medical workers protesting against military rule in Myanmar have been shot dead - one killed and several injured

