உலக செய்திகள்

‘ஆப்கானிஸ்தான் போரில் வென்றது, நாங்கள்தான்’ தலீபான்கள் கொக்கரிப்பு + "||" + ‘Afghanistan won the war, we are the Taliban’

‘ஆப்கானிஸ்தான் போரில் வென்றது, நாங்கள்தான்’ தலீபான்கள் கொக்கரிப்பு