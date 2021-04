உலக செய்திகள்

சார்ஜாவில் மோசமான விபத்துகள் 35 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக தகவல் + "||" + Serious accidents in Sharjah are reported to have dropped by 35 percent

சார்ஜாவில் மோசமான விபத்துகள் 35 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக தகவல்