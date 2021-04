உலக செய்திகள்

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் தலையீடு; ரஷியா மீது புதிய பொருளாதார தடைகள் விதிப்பு; அமெரிக்கா அதிரடி + "||" + Interference in the US presidential election; Imposition of new sanctions on Russia; America Action

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் தலையீடு; ரஷியா மீது புதிய பொருளாதார தடைகள் விதிப்பு; அமெரிக்கா அதிரடி