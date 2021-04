உலக செய்திகள்

அணுசக்தி ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு மத்தியில் யுரேனியம் செறிவூட்டலை 60 சதவீதமாக உயர்த்தியது ஈரான் + "||" + Iran starts enriching uranium at 60 percent , its highest level ever

