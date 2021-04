உலக செய்திகள்

பொருளாதார தடை விதிப்புக்கு பதிலடி; அமெரிக்க தூதர்கள் 10 பேரை நாடு கடத்தியது ரஷியா + "||" + Russia to expel 10 US diplomats in response to US sanctions

பொருளாதார தடை விதிப்புக்கு பதிலடி; அமெரிக்க தூதர்கள் 10 பேரை நாடு கடத்தியது ரஷியா