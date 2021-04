உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம்; ஜனாதிபதி ஜோ பைடனுடன் ஜப்பான் பிரதமர் யோஷிஹைட் சுகா நேரடி பேச்சுவார்த்தை + "||" + Japanese Prime Minister Suga holds direct talks with President Joe Biden on a tour of the United States

