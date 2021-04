உலக செய்திகள்

பருவநிலை மாற்றத்தை தடுப்பதில் அமெரிக்கா, சீனா இடையே உடன்பாடு; பிற நாடுகளுடன் இணைந்து பணியாற்ற உறுதி பூண்டன + "||" + Agreement between the United States and China on preventing climate change

