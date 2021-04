உலக செய்திகள்

சினோபார்ம் தடுப்பூசி மருந்தை உடலில் செலுத்தி கொண்டவர்களில் இதுவரை இறப்பு பதிவு செய்யப்படவில்லை; அபுதாபி ஆய்வில் தகவல் + "||" + No deaths have been reported so far in those have been injected with the synoform vaccine; Abu Dhabi study

