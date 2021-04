உலக செய்திகள்

3 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளும் முக கவசம் அணிய வேண்டும் அமீரக சுகாதாரத்துறை அதிகாரி அறிவுறுத்தல் + "||" + Children over the age of 3 should also wear a face mask

3 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளும் முக கவசம் அணிய வேண்டும் அமீரக சுகாதாரத்துறை அதிகாரி அறிவுறுத்தல்