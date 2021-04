உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் நாட்டிற்கு வழங்கிய 200 கோடி டாலர் கடன் தொகையை திருப்பி செலுத்த கால அவகாசம் நீட்டிப்பு; இருநாட்டு வெளியுறவு மந்திரிகள் சந்திப்பிற்கு பின் அமீரகம் அறிவிப்பு + "||" + Extension of repayment of $ 200 crore loan to Pakistan; UAE announcement after meeting of foreign ministers of the two countries

