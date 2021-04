உலக செய்திகள்

அமீரகத்தில் மொத்த கொரோனா பாதிப்பு 5 லட்சத்தை தாண்டியது + "||" + 1,903 new infections; The total corona impact in the UAE has exceeded 5 million

அமீரகத்தில் மொத்த கொரோனா பாதிப்பு 5 லட்சத்தை தாண்டியது