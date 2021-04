உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான உச்சிமாநாடு - சீன அதிபர் கலந்து கொள்ள இருப்பதாக தகவல் + "||" + Chinese President to attend Climate Change Summit in US

