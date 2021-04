உலக செய்திகள்

கொரோனா தொற்று பரவல்: இந்தியா, பாகிஸ்தான், வங்காளதேசத்தில் இருந்து நாளை மறுநாள் முதல் ஓமனுக்கு வர தடை + "||" + Spread of corona infection: Ban on coming to Oman from India, Pakistan and Bangladesh from tomorrow

