உலக செய்திகள்

இந்தியாவில் இருந்து அமீரகம் வரும் அனைத்து விமானங்களும் ரத்து; அமீரக சிவில் விமான போக்குவரத்து ஆணையம் அறிவிப்பு + "||" + Echo of Corona infection increase: All flights from India to UAE canceled; Civil Aviation Authority Notice

இந்தியாவில் இருந்து அமீரகம் வரும் அனைத்து விமானங்களும் ரத்து; அமீரக சிவில் விமான போக்குவரத்து ஆணையம் அறிவிப்பு